El Gobierno de Guillermo Lasso empieza a cumplir sus promesas. En el primer día de su mandato, el jefe de Estado firmó el decreto que dispone que instituciones y empresas que dan servicios de referencia crediticia eliminen de la Central de Riesgos a quienes deban menos de $1.000. Un millón 700 mil personas serán beneficiadas y en el sector empresarial identifican aquello como un paso en la dirección correcta.

La eliminación de la Central de Riesgos no significa una condonación de la deuda, la cual deberá honrarse, lo que significa es que quienes no podían acceder a un crédito al estar registrados en el buró, ya no tengan ese impedimento.

Desde el sector empresarial que el Gobierno genera confianza y que los ánimos están arriba. Aseguran que las expectativas son altas, pero que necesitan de un soporte.

Comentan que estarán pendientes, porque saben que el momento que vive el país es complejo y que no hay tema que no sea urgente para el Gobierno que apenas comienza.