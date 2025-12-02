El concejal Wilson Merino participó en la Serenata Quiteña a Daniel Noboa

El concejal de Quito, Wilson Merino, fue una de las autoridades que participó de la Serenata Quiteña al presidente Daniel Noboa la mañana de este martes 2 de diciembre en la Plaza de la Independencia, centro de la capital.

La presencia de Merino llamó la atención porque fue un evento organizado por simpatizantes del Gobierno y en el que acudieron sobre todo ministros.

Merino saludó desde el balcón del Palacio de Carondelet. También bajó a la calle para bailar el Chullita Quiteño junto a ministras como Zaida Rovira, Nataly Morillo, la Reina de Quito y su corte de honor.

El concejal manifestó anteriormente que la Serenata Quiteña se debía llevar al Presidente porque es una tradición en el contexto de las Fiestas de Quito.

Originalmente, la Serenata Quiteña la realiza el Municipio de Quito e invita al Presidente, pero en esta ocasión eso no sucederá porque el Sercop frenó esta contratación aduciendo irregularidades. Mientras que el alcalde Pabel Muñoz consideró que esto buscaba entorpecer las festividades.

Wilson Merino es uno de los concejales más críticos con la administración de Pabel Muñoz. Ya tiene su propio movimiento político, Imparables, y puede participar en las elecciones seccionales 2027.

