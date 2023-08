A pocos días del cierre de campaña electoral y del proceso de elecciones anticipadas, la candidatura de Christian Zurita aún no está en firme y tampoco hay una fecha determinada para ello.

Si el procedimiento no queda en firme, los votos que obtenga el candidato original no se perderán, no se sumarán a los votos nulos o blancos, ni se consignarán al candidato ganador, como se rumoraba en redes sociales.

