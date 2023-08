Sobre ello, el exministro afirma no tener conocimiento sobre el teléfono del presidenciable muerto. " Me sorprende cómo obtienen información tan privilegiada ", acotó el candidato.

Finalmente, precisó que la Policía Nacional no lo está favoreciendo con datos sobre el caso. "Yo no he conversado con ninguno de los generales de la Policía. No tengo confianza en ellos", puntualizó.

Por el asesinato de Villavicencio hay seis colombianos que cumplen prisión preventiva. Un séptimo sospechoso que fue capturado y llegó a ser trasladado a la Fiscalía murió en la Unidad de Flagrancia del norte de Quito.