Asesinato Fernando Villavicencio: video registró el momento en que ocurrió el ataque armado

Lo mismo Luisa González Alcívar de la Revolución Ciudadana. En su discurso, dijo que las diferencias entre opositores electorales se revuelven en las urnas y no con violencia. "Como Revolución Ciudadana nos solidarizamos con Quito y la familia de Fernando Villavicencio. Cuando toca a uno nos tocan a todos.".

Con indignación recibo la terrible noticia del atentado que produjo el fallecimiento de Fernando Villavicencio, esto nos enluta a todos, mi abrazo solidario a toda su familia y coidearios. ¡Este vil acto no quedará en la impunidad!

Consternado por el trágico y condenable asesinato de Fernando Villavicencio. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Este hecho no quedará en la impunidad, #Ecuador no merece una muerte más, es momento de unirnos y recuperar La Paz.

Pasadas las 20:45, personal de Criminalística de la Policía Nacional continuaba levantando evidencias en los alrededores de la Clínica dela Mujer y el coliseo. Cinco minutos después, el carro de Medicina Legal acudió al centro asistencial para retirar el cadáver del candidato a la Presidencia de la República.

El carro era resguardado por efectivos de equipos tácticos de la Policía Nacional (GIR y GOE). Los simpatizantes de Villavicencio estaban consternados, gritando y llorando.

Al momento, cinco personas se encuentran heridas y se prevé que las trasladen a otras casas de salud en la capital. La hermana de Villavicencio dijo que no había policías al momento del atentado."Yo estaba detrás de él porque iba a abrazarlo. La última frase que dijo es lo que es mi familia es conmigo. Yo responsabilizo esta noche, ante el mundo y el país la grave crisis delincuencial que estamos viviendo"

"Le hago responsable al Gobierno Nacional, al ministro del Interior, ¿dónde está la seguridad", finalizó.

En su último discurso, la víctima repitió que venció al correísmo y una prueba de ello es que el máximo líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa Delgado, se encuentra sentenciado por corrupción. "Quiero un país de libertades. No quiero que a ninguno de ustedes le allanen la casa en la noche de Navidad. No quiero que nadie más viva lo que pasamos con mi familia, la peor persecución que alguien haya sufrido y por eso no les tengo miedo".

