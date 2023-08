Asesinato Fernando Villavicencio: la candidatura de Christian Zurita debe superar obstáculos para ser inscrita

La polémica gira en torno a la inscripción de la candidatura de Christian Zurita Ron como candidato a la Presidencia de la República por el proyecto Gente Buena y el movimiento Construye (lista 25).

Cerca de las 18:00 del domingo, Construye presentó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la candidatura de Zurita como postulante al Palacio de Carondelet, en reemplazo de Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia, quien fue asesinado el 9 de agosto.

Inmediatamente, el máximo organismo de sufragio remitió esa intención a las organizaciones políticas y empezaron a correr las 48 horas para posibles objeciones. Concluida esa primera etapa, el CNE tendrá 24 horas más para pronunciarse; es decir, que si no hubiera observaciones a la postulación, el organismo la calificaría el miércoles, un día antes de que finalice la campaña.

Eso significaría que Zurita Ron, en este tiempo, no podrá ocupar los espacios asignados a Villavicencio. "Él no podría, en este caso, beneficiarse ni por los recursos del fondo partidario que fueron acreditados para la campaña del fallecido, ni tampoco puede ejercer campaña porque, repito, no es candidato hasta que se legitime y haya un pronunciamiento final. Es posible que hasta el próximo domingo la candidatura no esté en firme", dijo Enrique Pita García, vicepresidente del CNE.

Le puede interesar: Asesinato Fernando Villavicencio: las cinco denuncias clave en su trayectoria periodística

La otra posibilidad es que alguna organización política presente una impugnación. En ese caso, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) deberá pronunciarse, pero los plazos pueden alargarse.

Debido a que queda menos de una semana para los comicios, Construye reclamará al CNE por aplicar normas ordinarias en una situación que es extraordinaria y que parte del asesinato de Villavicencio. A su criterio, esto pone al movimiento y a Zurita en desigualdad de condiciones que otras organizaciones. "Nos decían que los spots que están trabajados en una campaña tan corta ya no podían autorizarnos el pautaje. Ese ha sido el nivel de desigualdad ante la ley que hemos tenido como organización", expresó Iván González, secretario del movimiento Construye.

Ante ese escenario, en el CNE no hay claridad como el movimiento Construye podrá manejar los días que le quedan de campaña en vista de que Zurita aún no está formalmente reconocido y la ley no establece si se debe o no permitir el uso de un candidato que ha sido asesinado.

Le puede interesar: Christian Zurita y Andrea González no pudieron entrar al set del debate como oyentes