Kronfle pide ponerle mucha atención a esta línea: "siempre y cuando la ley no haya previsto a un servidor que lo reemplace o a pesar de estar previsto, este puesto se encontrare vacante o ya no existiere otro suplente". Es decir, al haber los suplentes, ellos deberían reemplazar a los principales, quienes el 20 de noviembre culminan su periodo, ya que el 20 de noviembre de 2018 fueron posesionados en la Asamblea, tras pasar por un proceso de designación en el Cpccs-Transitorio.

Somos el REEMPLAZO LEGAL ✅ de los Consejeros actuales del @cnegobec que caducan el 20 de noviembre, este caso inusual está previsto en la normativa 📖 y queda claro para quienes tenemos el interés de conservar una democracia 🇪🇨 sana, que NO PUEDEN PRÓRROGARSE ❌, pues sería... pic.twitter.com/Mo8qrCsUeQ

Mientras que los suplentes fueron posesionados el 6 de febrero de 2019, por lo que su periodo termina el 6 de febrero de 2025, dice. Los consejeros alternos son: María Cristina Kronfle, Hugo León, Mónica Noriega y José Merino. Elena Nájera también fue posesionada en esa fecha, pero por la renuncia de Luis Verdesoto lo relevó. "Somos el reemplazo legal", dice Kronfle, aunque reconoce que no hay un precedente para hacer la transición que sostiene.

"No hay forma jurídica en que se puedan prorrogar. Su prórroga tiene una consecuencia letal no solamente para la democracia, sino para el procedimiento y el proceso electoral. Porque de los 16 candidatos, solo uno va a quedar contento. Los 15 restantes van a quedar disconformes con el resultado dado por personas que no pertenecen ya al CNE. Y ojo, ahí puede haber una simulación de funciones", explica.

Y agrega que incluso las elecciones pueden caer en nulidad. "La consecuencia de que ellos no se vayan podría también traer como cola la nulidad de un proceso electoral de tal trascendencia como es de Presidente y Asambleístas. Advierte que si no cumple con el relevo "activará" los recursos administrativos, jurisdiccionales, penales e internacionales que la ley le faculta.

