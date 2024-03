Este es el ABC de la renovación de vocales del CNE

Esa renovación se cumple mediante una Comisión Ciudadana de Selección. En el caso del CNE el proceso recién empezó en 2022. No obstante, en agosto de 2023, un juez del cantón Samborondón (Guayas) aceptó una acción de protección a favor del postulante Iván Heredia Tello , al considerar supuestas irregularidades en el proceso y ordenó que el concurso regrese a cero.

Pero la Constitución establece en su artículo 218 que dos vocales principales y dos suplentes del CNE deben ser renovados cada tres años, es decir, esto debió cumplirse en noviembre de 2021, pero no sucedió.

Para mediados de noviembre de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debería tener nuevas autoridades, pues todos sus vocales, Diana Atamaint, Elena Nájera, Esthela Acero, Enrique Pita y José Cabrera , terminan funciones. Sin embargo, que su renovación se cumpla en ese periodo o no depende de las acciones que tome el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

En el Pleno del CPCCS ahora hay una duda: continuar con la renovación parcial o total. El miércoles 20 de marzo, el consejero Juan Esteban Guarderas mocionó una propuesta para que la coordinación jurídica de la entidad emita un informe no vinculante respecto a la viabilidad de usar el concurso de renovación parcial, que se efectúa en este momento, para una renovación total. El Pleno votó favorablemente por unanimidad.

Por su parte, la consejera Mishelle Calvache es partidaria de que el concurso sea de renovación total, ya que desde el inicio hubo "irregularidades", como que los comisionados recibieron documentación fuera de tiempo. "Es decir, que varios postulantes tienen una calificación que no les corresponde", explicó. También se devolvieron los expedientes físicos a los postulantes.

Eduardo Franco Loor, exabogado de Jorge Glas, aseguró que ya no seguirá participando en este proceso. Ya no es de su interés, dijo. El jurista incluso analiza si se posesionará como vocal suplente del CPCCS por una eventual candidatura en las elecciones 2025.

Respecto a Fausto Camacho, trascendió que no posee título de tercer nivel, pero sí una maestría, según consta en el Senescyt.

Si se continúa con la renovación parcial, los 165 postulantes, o 164 si Franco Loor ya no continúa, deberán rendir un examen escrito y un caso práctico como parte de la fase de oposición.

Para ello, la Comisión solicitará a 52 universidades del país nombres para conformar un equipo de catedráticos que elaborará el banco de preguntas y casos prácticos.

Asimismo, tras concluida la etapa de oposición e impugnación se deberá realizar un sorteo para que por azar se elija a los dos consejeros del CNE que deben salir.

Por otro lado, los vocales del CNE como José Cabrera y Diana Atamaint han aclarado que no se encuentran prorrogados en funciones, pues su periodo es de seis años y subrayaron que no es su responsabilidad que no se haya cumplido con la renovación parcial en su momento.

No obstante, de hacerse los concursos de renovación parcial y total tres de ellos sí se prorrogarían en funciones. Nicole Bonifaz estima que estos últimos pueden ser renovados incluso pasando el mes de marzo.

