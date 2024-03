El área jurídica del CPCCS elaborará un informe sobre la posibilidad de hacer un solo concurso para renovar vocales del CNE

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó, por unanimidad, una moción para que el área jurídica de la entidad elabore un informe respecto a la viabilidad de realizar un solo concurso para la renovación total de los vocales del CNE, que terminan sus funciones en noviembre de 2024.

"Disponer a la Coordinación Jurídica del Cpccs que emita un informe jurídico respecto a la posibilidad de usar efectivamente el concurso de méritos y oposición para la renovación parcial de los consejeros del CNE, con el objetivo de beneficiar la renovación total de sus autoridades", decía la moción.

Esta fue presentada por el consejero Juan Esteban Guarderas, quien argumentó que no se puede hacer un doble ejercicio fiscal para realizar dos concursos que tienen el mismo fin: renovar a los vocales del CNE.

Esto debido a que, por demoras y acciones de protección, en este momento recién se está desarrollando solo la renovación parcial de los vocales del CNE, proceso que debió haber concluido en noviembre de 2021.

La Constitución exige que de los cinco vocales de la entidad electoral, dos deben ser renovados a los tres años. No obstante, eso no sucedió y el concurso para renovar a todos sus integrantes ni siquiera ha empezado, cuando ya todos terminan funciones en noviembre 2024.

De ahí el planteamiento para unificar el concurso en uno solo y cumplir con los tiempos para que no haya una prorrogación de funciones. El informe deberá ser presentado en el Pleno del CPCCS hasta el martes próximo para el análisis de los consejeros.

Por su parte, los vocales del CNE han aclarado que ellos no están prorrogados en funciones, ya que su periodo termina el 20 de noviembre de 2024, y que no es su responsabilidad que el CPCCS no haya realizado la renovación parcial en 2021.

