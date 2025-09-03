Ministros y alcaldes también se reunirán con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/marco-rubio-llega-mexico-cooperacion-seguridad-tension-caribe-HF10048870 target=_blank>Marco Rubio</a></b>, arribará la noche de este miércoles 3 de septiembre al <b>aeropuerto Mariscal Sucre</b> de <b>Quito</b> y este jueves mantendrá una reunión oficial con el<b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/agenda-marco-rubio-ecuador-reunion-preparatoria-alcaldes-FC10034256 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/munoz-alvarez-zamora-unidos-lucha-contra-narcotrafico-PF10041086 target=_blank></a></b>