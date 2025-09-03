Ministros y alcaldes también se reunirán con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribará la noche de este miércoles 3 de septiembre al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito y este jueves mantendrá una reunión oficial con el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet. Su visita contará con un operativo especial de seguridad a cargo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en coordinación con el Departamento de Estado norteamericano.

Unidades élite de ambas instituciones prepararon la logística, el equipamiento y las comunicaciones necesarias para garantizar el traslado del funcionario desde Tababela hasta un hotel en la capital.

Aunque el número de efectivos desplegados y los alcances de la operación no han sido revelados por razones de seguridad, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, aseguró que la planificación está lista.

La agenda oficial iniciará este jueves a las 09:00, cuando Rubio se reúna con Noboa en Carondelet. Para esa cita, se restringirá el acceso a la Plaza de la Independencia por la calle García Moreno y se mantendrá vigilancia militar en las calles aledañas al Palacio de Gobierno.

Tras el encuentro con el mandatario, que se prevé dure aproximadamente una hora, Rubio mantendrá reuniones con ministros de Estado y con los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca. En estas conversaciones se abordarán temas clave de la relación bilateral.

Seguridad, migración y economía son los ejes principales que marcarán la visita del secretario de Estado. La llegada de Rubio refuerza la agenda de acercamientos entre Quito y Washington, que en los últimos meses ha tenido múltiples encuentros de alto nivel.