Violencia en Ecuador: el PSC no ve ambiente en la Asamblea para destituir a Lasso

¿Qué va a pasar el 7 de noviembre?

Y que la bulla sobre la destitución a Lasso “es mera especulación”. Lo mismo opina su compañero de bancada, Jorge Abredrabbo , quien dice que la posición del partido es clara: no propiciar inestabilidad política. El miércoles 2 de noviembre, el PSC emitió un comunicado asegurando que hay dos maneras de sacar a Lasso del poder: la muerte cruzada y el juicio político.

¿Qué ocurre al interior de la ID?

Sobre la primera vía, dicen Torres y Abedrabbo, esta ya se dio en junio y de momento no ven ambiente ni fundamento para volverlo a procesar. La Izquierda Democrática emitió un comunicado similar, pero a diferencia del PSC, esa bancada luce dividida.

Bacigalupo insiste a través de sus redes sociales que, según el artículo 424 de la Constitución, las normas y los actos del poder público que no estén acordes con las disposiciones constitucionales carecen de eficacia jurídica.

No obstante, en un comunicado publicado el 3 de noviembre del 2022, por la bancada de la ID se hace un llamado a que "el Gobierno debe despertar y redefinir sus políticas para una verdadera gobernabilidad". Y añade: "es lamentable reconocer que el Ejecutivo no ha dado prioridad a las principales problemáticas en temas de seguridad, salud, educación, generación de empleo y reactivación económica".

Insiste que no hay empatía al no ejecutar políticas públicas centradas en soluciones. Como asambleístas de la ID, afirman haber sido respetuosos con el debido proceso, la Constitución y la ley, apoyando la institucionalidad y la democracia; no obstante, la crisis que se vive en el país demuestra la ausencia del Ejecutivo y "esa actitud nos obliga a analizar nuevamente la posición ante una posible muerte cruzada, que lo haremos en su momento".

Exigieron a Lasso que se declare en emergencia la seguridad interna del país y no esperar más hechos dolorosos como los de Esmeraldas y Guayaquil. Consideran que las decisiones del Mandatario deben enmarcarse en una estrategia clara para devolverle la paz al Ecuador.

Ratificaron su apoyo a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Hicieron un llamado para dejar a un lado las posiciones políticas y que la sociedad se una para lograr paz social.

