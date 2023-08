Verónica Sarauz, esposa del candidato a la Presidencia de la República, Fernando Villavicencio Valencia, dio una rueda de prensa la tarde de este sábado 12 de agosto de 2023, en Quito, una vez que se definiera a Andrea González Nader como su reemplazante en la alianza Gente Buena y el movimiento Construye (listas 25).

Manifestó que el Estado es el responsable directo del magnicidio de su marido y no ha dado respuestas claras a lo que pasó. Cuestionó los protocolos de seguridad de la Policía Nacional que no cumplió su trabajo. "Sucede que, en medio de esta tragedia, el movimiento Construye (...) tomó la medida arbitraria de nombrar a la candidata a la Vicepresidencia para que reemplace a Fernando y eso es ilegal".

"Las candidaturas, en este país, son irrenunciables. El candidato que tiene que ser reemplazado es el que aspira llegar a la Presidencia. El de la Vicepresidencia no puede renunciar y no puede sucederle en el cargo porque no han ganado las elecciones. No podemos inducirle a los partidarios de Fernando a que sean engañados y esta votación podría ser nula. Esos votos habrían sido perdidos y la muerte de mi esposo podría ser en vano y esta no puede quedar en la impunidad".

