Video | Niels Olsen y Ricardo Patiño protagonizaron un cruce de palabras en la Asamblea

Olsen y la bancada de la RC chocaron al ingreso del Pleno de la Asamblea.

   
    Niels Olsen y Ricardo Patiño.( Composición )
Niels Olsen (ADN), presidente de la Asamblea Nacional, y Ricardo Patiño (correísmo), protagonizaron un breve incidente en los interiores del Parlamento la mañana de este miércoles 17 de septiembre.

El impasse se produjo cuando Olsen buscaba ingresar al Pleno con su equipo de seguridad, lo que coincidió con la salida de la bancada correísta para ofrecer una rueda de prensa.

En este contexto, Ricardo Patiño reclamó que los guardaespaldas de Olsen pasaron empujando y abriendo camino en la marea de gente. "Pasa sin tanta protección, estás en la Asamblea. ¡Nos empujan!", expresó.

Olsen dijo que no los dejaban pasar y pedía calma. "Pero pasa solito, hermano. ¿Qué te pasa?", añadió Patiño. En ese momento, el presidente de la Asamblea respondió: "Mira, más respeto. Respeta. Respeta".

"Y tú también respétame", contestó Patiño.

En unas declaraciones posteriores, Olsen aseguró que la bancada de la Revolución Ciudadana se colocó en el ingreso del Pleno para obstaculizar su ingreso y calificó ese acto como "inmaduro".

Las tensiones entre asambleístas de ADN y correísmo han sido una constante. En la víspera también hubo roces para aprobar una resolución por la eliminación del subsidio al diésel.

