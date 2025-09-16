78 asambleístas aprueban resolución a favor de las medidas del Gobierno

<b>78 asambleístas</b> aprobaron este martes 16 de septiembre una resolución para apoyar las decisiones del <b>Gobierno Nacional </b>sobre la eliminación del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/eliminacion-subsidios-diesel-fondo-monetario-internacional-MB10118730 target=_blank>subsidio del diésel</a></b>, el pago de compensaciones económica<b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/alza-diesel-aquiles-alvarez-descartar-subir-pasaje-bus-CB10119469 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/compensacion-economica-subsidio-diesel-MB10116596 target=_blank></a></b>