Política
16 sep 2025 , 16:46

78 asambleístas aprueban resolución a favor de las medidas del Gobierno

Los legisladores respaldaron una moción del asambleísta Esteban Torres. La resolución aprobada no es vinculante.

   
  • 78 asambleístas aprueban resolución a favor de las medidas del Gobierno
    Los legisladores respaldaron una moción del asambleísta Esteban Torres.( Paul Romero / Ecuavisa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

78 asambleístas aprobaron este martes 16 de septiembre una resolución para apoyar las decisiones del Gobierno Nacional sobre la eliminación del subsidio del diésel, el pago de compensaciones económicas a transportistas y el traslado temporal de las sedes de la Presidencia y Vicepresidencia a Latacunga y Otavalo, respectivamente. La moción fue presentada por el legislador oficialista Esteban Torres.

El documento recomienda, entre otros temas, que continúen las mesas de diálogo entre el Gobierno Nacional, los transportistas y otros sectores productivos. Asimismo, insta a la Función Judicial a tramitar y resolver de manera urgente los procesos judiciales relacionados con el comercio ilícito de combustibles.

Lea también: Alza del diésel: Aquiles Álvarez descarta que suba el pasaje urbano en Guayaquil

La resolución aprobada no es vinculante, es decir, las instituciones involucradas no están obligadas a cumplirla.

La organización política ADN, cuyo líder máximo es el jefe de Estado, Daniel Noboa, concentra la mayor cantidad de asambleístas en el Parlamento, por lo que las propuestas del Ejecutivo cuentan con respaldo constante en el Legislativo, conformado por 151 representantes en total.

La eliminación de los subsidios de los combustibles es una de las decisiones políticas más sensibles en Ecuador que ya intentaron tomar sin éxito los expresidentes Lenin Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), quienes tuvieron que recular ante las dos olas de protestas más grandes acontecidas en los últimos años en el país, lideradas en ambas ocasiones por el movimiento indígena.

El jefe de Estado dio el paso de eliminar el subsidio al diésel tras haberlo hecho ya el año pasado con las gasolinas Extra y Ecopaís, las de mayor consumo en la nación. Desde esta sábado 13 de septiembre, cada galón de diésel pasó a costar USD 2,80. Hasta el viernes se vendió en USD 1,80.

El Ejecutivo tiene previsto ahorrar hasta 1 100 millones de dólares al año por la eliminación del subsidio del diésel. Parte de ese dinero se destinará a bonos y compensaciones.

Revise además: 1 665 transportistas recibieron la compensación por la eliminación del subsidio del diésel

Para paliar los efectos del alza del precio del diésel, la Administración de Noboa entregará una compensación económica a los transportistas por ocho meses y en mayo de 2026 evaluará si extiende la bonificación cuatro meses más. Los pagos serán de entre 400 y 700 dólares al mes para cada unidad de transporte intercantonal, 600 dólares para las intraprovinciales y 1 000 dólares para las interprovinciales. El Ejecutivo destinará 68,7 millones de dólares este año para cubrir estas transferencias.

Temas
diesel
Asamblea Nacional
subsidio diésel
Esteban Torres
Latacunga
Noticias
Recomendadas