Pachakutik expulsa a seis de sus asambleístas por aliarse con ADN

El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik expulsó de sus filas a seis de sus asambleístas que se aliaron con la bancada de gobierno ADN.

La decisión se dejó en firme la noche de este martes 16 de septiembre, "una vez finalizado el debido proceso en todas las etapas de los procesos de investigación y control disciplinario".

De esta manera, quedan fuera de Pachakutik: