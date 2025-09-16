Política
16 sep 2025 , 21:21

Pachakutik expulsa a seis de sus asambleístas por aliarse con ADN

Aunque la expulsión estaba en tela de duda, finalmente se ratificó este 16 de septiembre.

   
    José Nango llegó a la Asamblea por Pachakutik, pero vota con ADN.( Flickr Asamblea )
El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik expulsó de sus filas a seis de sus asambleístas que se aliaron con la bancada de gobierno ADN.

La decisión se dejó en firme la noche de este martes 16 de septiembre, "una vez finalizado el debido proceso en todas las etapas de los procesos de investigación y control disciplinario".

LEA: La expulsión del movimiento indígena de seis asambleístas de Pachakutik no está en firme

De esta manera, quedan fuera de Pachakutik:

  • Carmen Tiupul (Chimborazo)
  • Cecilia Baltazar (Tungurahua)
  • Manuel Choro (Cañar)
  • Edmundo Cerda (Napo)
  • José Luis Nango (Pastaza)
  • Fernando Nantipia (Morona Santiago)

    • LEA: La CONAIE expulsó a seis asambleístas de Pachakutik que votaron con el Gobierno

    Ellos ya fueron expulsados de las filas de Pachakutik en julio 2025 durante un congreso de la Conaie.

    Pero eso estaba en tela de duda por encuentros que tuvieron los aludidos con el nuevo presidente de la Conaie, Marlon Vargas. Finalmente, fue el mismo Vargas quien dijo que se respetarán las decisiones adoptadas en el congreso de la Conaie.

    Los seis asambleístas señalados han sido claves para la bancada de Gobierno y la aprobación de propuestas de Daniel Noboa.

    Con la expulsión, Pachakutik se queda con solo tres legisladores: Mariana Yumbay, Alex Toapanta y Dina Farinango.

    LEA: Los votos de Pachakutik serán determinantes para definir si se aprueba la Ley de Inteligencia

