Vicente Taiano Álvarez renuncia como gobernador del Guayas

Vicente Taiano Álvarez presentó por escrito su renuncia al cargo de Gobernador del Guayas. En un documento que tiene la fecha de este martes 14 de septiembre, el hasta hoy gobernador señaló que por motivos estrictamente personales, toma esta decisión irrevocable.

"Sin otro particular que comunicarle, me suscribo, no sin antes manifestarle que estoy absolutamente convencido de que el proyecto que Usted lidera, con diálogo y arduo trabajo conseguirá los objetivos trazados para alcanzar el bienestar de todos los ecuatorianos", sostuvo.

El martes 18 de mayo del 2021, el para ese entonces presidente electo, Guillermo Lasso, confirmó a Vicente Taiano como el nuevo Gobernador del Guayas.

Lasso justificó su decisión indicando que Guayas necesitaba un administrador que haga frente a la inseguridad y a la falta de oportunidades.