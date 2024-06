José Chalco , abogado constitucionalista, también señala que no se puede otorgar indulto para "quienes no están privados de la libertad y se encuentran prófugos".

En una entrevista con el programa Contacto Directo, de Ecuavisa, Verónica Abad fue consultada si, en caso de llegar al poder, otorgaría el indulto presidencial al expresidente Correa. Su respuesta no fue clara: "Esto no se trata de Correa, no se trata de Lasso, no se trata de Moreno. Esto se trata de que funcione la justicia para todos los ecuatorianos, todos, incluida mi vida, incluida la de mi hijo...".

Después de esta entrevista, se volvió a referir al tema con Infobae y aclaró que no dará tal indulto.

"Alianzas y pactos no existen. Recordemos al pueblo ecuatoriano que yo salí siendo muy clara del Ecuador ante el pacto que sí hizo el presidente (con el partido de Rafael Correa) algo que no estaba en nuestros planes y en nuestro proyecto político, por lo tanto en mi proyecto político no está dar indulto a nadie, porque eso no propusimos. Un binomio no propuso eso. Eso es clarísimo como para hoy tener pactos o alianzas. Esto se trata de hacer respetar, a través de la institución delegada para obviamente denunciar un abuso de poder ante una dictadura, ante un totalitarismo en un país, sin duda alguna, es la Asamblea Nacional", detalló en el citado medio.

