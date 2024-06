La vicepresidenta de la República, Verónica Abad , reconoció que no ha avanzado en la misión de paz que le fue encomendada en Israel. Calificó al tema como "complicado", pero aseguró que no está de manos cruzadas.

En un tema que sí avanza es el encargo de la Presidencia de la República, cuando Daniel Noboa tome licencia para hacer campaña. Aunque no anunció acciones por cuenta propia, como presentar denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral o la Corte Constitucional, sí se mostró a favor de quienes defienden su encargo.

Aunque previamente Abad negó tener vínculos con el correísmo, vio de buena manera el escrito enviado por la asambleísta Paola Cabezas que busca que el Pleno debata y apruebe una resolución que exhorte al presidente, Daniel Noboa, a respetar la Constitución y la Ley sobre el encargo de la Presidencia de la República en una eventual candidatura presidencial.

"Yo tengo nexo con aquellas personas que aman los valores que yo amo, de donde venga. Yo no me concentro en odiar", aseguró la Segunda Mandataria.

Abad no considera que este sea un favor político. Por eso, no se pronunció a favor de entregar un posible indulto al expresidente Rafael Correa, mientras ella esté a cargo del país. "No tengo por qué considerar algo que ya está sentenciado por la Ley", agregó con relación a los procesos penales que tuvo el Exmandatario en el país.

Añadió que los organismos y poderes del Estado son los llamados a defender su encargo de la Presidencia. Y se consideró apta para ejercer el encargo.