Paola Cabezas: "El día que Verónica Abad sea correísta, yo me desafilio (de la Revolución Ciudadana)"

El tema de Verónica Abad ahora causa debate en la Asamblea Nacional. Paola Cabezas, legisladora del correísmo, impulsó una resolución para que el Pleno respalde la sucesión presidencial en favor de la Vicepresidenta, en caso de que Daniel Noboa haga campaña política.

Ella lo propuso al Grupo Parlamentario por los derechos de la mujer, donde la Revolución Ciudadana tiene mayoría, sin embargo, tuvo además el apoyo de Pachakutik y la asambleísta independiente Sofía Sánchez. La presidenta de este grupo pedirá un cambio del orden del día en la sesión de Pleno del próximo jueves para exhortar al Presidente que respete la sucesión constitucional si pide licencia para campaña por la reelección.

Desde el oficialismo, creen que hay un contubernio entre Verónica Abad y el correísmo. Algo que ambas partes han negado. A desmentir eso también salió la misma Paola Cabezas este martes 4 de junio en el Parlamento.

"Aquí no tiene que ver la señora Abad es correísta o no. El día que la señora Abad sea correísta yo me desafilio (de la Revolución Ciudadana) definitivamente, porque yo no podría comulgar con una persona que tiene los criterios políticos de la señora Abad", expresó Cabezas.

Y agregó: "Esto no es por la señora Abad, es por las mujeres". Explicó que la lucha por la democracia paritaria debe respetarse, así como la Constitución. E hizo un exhorto al Procurador para que no se extralimite, ante la consulta que le hizo el presidente Noboa.

