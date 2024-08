Y criticó que el borrador del reglamento de Verduga puede dar cabida a "narcocandidatos" , porque establece que un postulante no puede ser descartado si no tiene una sentencia en firme.

La palabra "narco" molestó a Verduga. "Eso te lo rechazo tajantemente y no te lo voy a permitir, y te lo digo mirándote a los ojos, no te lo voy a permitir Guarderas. Así que le bajas dos decibeles porque a mí no me vas a faltar el respeto de esa forma (...) Cuidado con un exceso de confianza en el TCE. Te crees el adalid de la lucha contra la corrupción y no eres más que un pigmeo del Gobierno Nacional", expresó.

Luego, Verduga calificó de "mamarracho" a Guarderas.

LEA: Jazmín Enríquez reemplazará a Mishelle Calvache en el Cpccs