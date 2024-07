El Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) designará el nuevo Fiscal General y la elaboración del reglamento para su selección preocupa a juristas.

El fin de semana se filtró un borrador del reglamento propuesto por el consejero Augusto Verduga, miembro de la denominada Liga Azul impulsada por Rafael Correa.

El documento de 16 páginas es cuestionado por profesionales del derecho, porque no incluye la prueba oral y limita la impugnación ciudadana.

"No se podrá imputar falta de probidad notoria (...) por la simple presentación de denuncias que no posean una resolución administrativa en firme o sentencias judiciales ejecutoriadas". Es decir, el postulante puede ser procesado, pero si no hay una sentencia de última instancia podrá seguir en el concurso.

