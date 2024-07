El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), otra vez, está en el ojo del huracán por los procesos polémicos de designación de autoridades. El último caso fue el de Mario Godoy, elegido para comandar el Consejo de la Judicatura hasta principios de 2025. El caso hace nuevamente poner la pregunta sobre la mesa: ¿Funciona el Consejo de Participación Ciudadana en Ecuador?

La respuesta es un rotundo no para Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, quien hizo un análisis de la institución este lunes 15 de abril en el programa de entrevistas Contacto Directo de Ecuavisa.

"El Cpccs desde su creación ha sido una institución que no funciona y que no responde a lo que determina la Constitución: no designa autoridades de forma transparente ni objetiva y tampoco ha fomentado la participación ciudadana y el control social", refirió.

