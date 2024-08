Autoridades de Fiscalía y CNE se prorrogarán en funciones si los concursos de renovación siguen demorando

El consejero Juan Esteban Guarderas tenía un borrador para ese objetivo, pero el mismo tampoco ha sido tratado. "Estamos casi tres años tarde con la renovación del 2021. Tampoco hay un concurso al momento para renovar las autoridades de cara a noviembre 2024. De entrada podemos decir que no se va a renovar esas autoridades", dijo en una entrevista radial con RTP Noticias.

A su juicio, al interior del Cpccs hay intereses partidistas para que los actuales vocales del CNE se prorroguen en funciones, porque considera que la entidad electoral ha sido permisiva con los partidos políticos.

"Los partidos políticos intentan meter la mano en el Cpccs para que no cambiemos un Consejo Nacional Electoral que les acolita a los partidos a no fiscalizarlos. He estado intentando cambiar el CNE, pero no hay la voluntad en el Cpccs", concluyó.

