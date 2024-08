De hecho, Ecuavisa.com intentó gestionar una entrevista por medio de su asesora, pero esta respondió que no era posible “por motivos de agenda”.

Es una consejera con poca exposición mediática . Desde que asumió su cargo no ha dado entrevistas. Sí lo hizo cuando era candidata y en contadas ocasiones cuando trabajaba como funcionaria en Los Ríos.

"Se alinea al mejor postor, pero el mejor postor mañana no siempre es el mismo. El mejor postor ha demostrado cambiar en el Cpccs a lo largo del tiempo. Entonces, por un momento el correísmo puede estar fuerte y busca alinearse al correísmo y en otros el otro grupo que se ha formado termina siendo más fuerte por X Y Z razones y también se termina asociando a ellos".

El consejero Augusto Verduga también considera que Verdezoto vota según las coyunturas "políticas y judiciales" y actuando "sobre la base de ciertos temores"

"Siempre gravita mucho eso en las decisiones de Johanna: el tema de cuánto nos va a pasar factura en términos de 'me van a abrir una indagación penal', 'me van a perseguir' (...). Entonces, de acuerdo a cómo se va moviendo la coyuntura, me parece que finalmente se instala en la decisión de Johanna Verdezoto el miedo, el temor permanente a ser perseguida o vilipendiada por algún tipo de decisión"