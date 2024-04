La pugna en el CPCCS sigue; Nicole Bonifaz se enfrenta a Johanna Verdezoto

"Como funcionaria pública, respetando el principio de legalidad dado que las denuncias son reservadas, me encuentro colaborando con las autoridades competentes a fin de que se conozca la realidad de los hechos tergiversados por la señora Bonifaz, quien en coordinación con el correísmo, se encuentra difundiendo información falsa . Su objetivo es ocultar su ineficiente gestión, reflejado en un total de 13 concursos paralizados y decenas de trámites sin despachar. En su momento tomaré las acciones legales correspondientes, no permitiré más violencia ni actos discriminatorios".

El miércoles 24 de abril, Nicole Bonifaz presentó una moción para que el tema se discutiera en el orden del día. No obstante, no presentó un proyecto de resolución, es decir, no había un pedido sobre qué acciones buscaba con el caso.

Esto levantó las críticas del presidente Andrés Fantoni y de los consejeros de mayoría Mishelle Calvache, Juan Esteban Guarderas y de la propia Verdezoto. Cuestionaron que Bonifaz inobservara cómo se debe proceder cuando hay una denuncia.

Bonifaz dijo que solo buscaba poner la denuncia en conocimiento del Pleno. La información ya se encuentra en Fiscalía y la investigación es reservada.

En un momento de la sesión, Verdezoto se molestó y se dirigió a Bonifaz. Le exclamó: "Nicole, solo te digo algo. No utilices a personas inocentes para causarme daño. Denuncia tú, deja de ser una mala persona y te lo digo aquí públicamente. Yo soy una persona tranquila, pero lo que tú estás haciendo no tiene nombre".

