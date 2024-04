También hay muchos problemas o vicios administrativos. Por ejemplo, Azuay se quedó sin sede y no se hizo absolutamente nada. La Presidenta tenía la responsabilidad de articular y gestionar ese tipo de situaciones.

Todo está a potestad de una mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, sin egos y sin rótulo. Aquí la presidencia o vicepresidencia no puede cambiar el ejercicio del trabajo humano que tiene que hacer un consejero y sobre todo con la responsabilidad del compromiso con los votos, con la voluntad popular.

Lo que puedo garantizar son mis acciones en beneficio de la gente. De los demás no le puedo garantizar. Lo que sí puedo garantizar es un trabajo loable, transparente, ético y abierto.

No es que vamos a hacer un camino solo para unos (concursos) y los otros loa vamos a hacer a un lado. No solo en tema de asignación de autoridades , sino también las distintas competencias como es la participación ciudadana (...).

Aquí no tiene que haber voluntad política, aquí lo que tiene que haber es la voluntad de los consejeros.

Así mismo será, no solo en el concurso de la Fiscalía, sino cada una de las responsabilidades que tenemos y que lo vamos a llevar de forma transparente y abierta con los ecuatorianos.

Ya lo demostramos en el concurso de Contralor General del Estado, con un poco de atropello de la política, no dejamos meter las narices, lo hicimos de una manera ciudadana , formal y con todo el tratamiento adecuado.

Todos los concursos tiene la relevancia y el respeto del cargo. En ese sentido, tenemos que hacer los reglamentos, eso se irá trabajando. Debería tener ya un avance de los reglamentos porque los concursos demoran entre ocho meses y un año, debido a estos abusos de garantías jurisdiccionales, de acciones de protección, que esperamos que no sucedan.

Yo me debo a la ciudadanía, solo quiero hacer una reseña de este mito, recordar que se hablaba al principio de dos fuerzas políticas que se unieron, no vio Andrés Fantoni ahí.

Andrés Fantoni no permitió las barbaridades de un anterior presidente que quería saltarse la ley, alzamos nuestra voz con la ciudadanía. Yo trabajo con los ecuatorianos, nunca he sido ni afiliado ni he tenido afinidad con ningún partido político, pero sí con los ecuatorianos (...).