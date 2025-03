Colectivos venezolanos califican de xenófobas las propuestas de deportación de Luisa González

Reconocer al dictador Nicolás Maduro y tratar a los venezolanos al estilo Donald Trump es lo que hará la candidata Luisa González, si llega a ganar la segunda vuelta.

Lo dijo en el complemento de su argumento a la respuesta sobre por qué deportará a los migrantes venezolanos.

"Yo haré igual que Estados Unidos: devolver a los venezolanos que no tienen un ingreso regular, que nos quitan el empleo o que siembran violencia en mi país" dijo la aspirante del correísmo en el debate del domingo 23 de marzo.

De absurda y xenófoba califica la Asociación Venezuela en Ecuador a la propuesta de la candidata González. Daniel Regalado, su representante, lamentó que la presencia de los venezolanos en Ecuador sea tema de campaña donde se generalizan los calificativos.

"Definitivamente no está en marcando su campaña hacia soluciones y propuestas, sino atacar o utilizar una nacionalidad para poder justificar cualquier tipo de voto que pueda generar por el rechazo que puedan tener por los venezolanos" manifestó.

Para los venezolanos que tienen empresas, negocios o trabajos bajo relación de dependencia, lo dicho por la candidata es una amenaza dolorosa, porque olvida que, los que han logrado establecerse, lo hicieron luego de haber tenido que salir de Venezuela por la represión y la miseria generada por Maduro y que ahora tienen derechos y obligaciones.

"Realmente el ecuatoriano debería saber cómo está Venezuela, realmente Venezuela no está mejor que Ecuador, está peor. Lo que pasa que como no se vive, no se entiende cuál es la realidad en Venezuela y Venezuela realmente no es el modelo adecuado para un país democrático", dijo Regalado.

Los colectivos piden al CNE o al TCE se pronuncie sobre lo que ellos consideran el posible cometimiento de delito de instigación al odio por la forma cómo se aborda el tema. Los venezolanos en Ecuador han entrado en incertidumbre por lo que ha dicho la candidata correísta en el debate.