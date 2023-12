Lavinia Valbonesi prefiere que la llamen "primera servidora del país"

"Yo siempre he estado tan segura de él, porque yo no lo digo porque soy su esposa y estoy enamorada de él; sino porque lo conozco y conozco su capacidad porque le pregunto, lo escucho, lo veo investigando, lo veo trabajando", expresó.

Valbonesi relató que temió por la vida de su esposo luego del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

"Yo pasaba con el corazón que se me salía. Me volvía loca y le decía 'Daniel, por favor, cuídate. Por favor, no te expongas'. Después lo de Villavicencio fue una locura, pero nunca sentí eso de decirle que ya no salga", dijo.

La primera dama confía en que el cambio generacional con Daniel Noboa al frente le hará bien al país. "Es momento de nuevas ideas, es momento de cambios, sin dejar atrás toda la experiencia que nos aporta", contó.

Agregó que le parece interesante el gabinete ministerial de la nueva administración por la variedad en distintos aspectos. "Hay un poco de todo, o sea, hay juventud, hay experiencia, hay bastantes mujeres, hay bastantes hombres (...) cada uno tiene y conoce de una manera distinta a las necesidades que tiene nuestro país", afirmó.

Lavinia Valbonesi también espera dejar un legado. Dice que su vida no fue fácil al igual que muchos ecuatorianos, pues luchó por conseguir sus anhelos, y que eso ha sido una enseñanza, un testimonio de vida que puede servir de ejemplo para otras jóvenes.

Declaró estar contenta en Quito. Cree que la presencia de sus hijos le dio nuevos aires al Palacio. "Hablando ya por mi hijo, que lleva un poco más de días aquí, él no quiere regresar y nos gusta mucho. Estamos muy felices", aseveró

Quiere ser una primera servidora activa y el apoyo constante para su esposo en este gran reto.