El hijo de Daniel Noboa, Alvarito, se viraliza al bajar de jet privado junto a guardaespaldas en su llegada a Guayaquil

Esta no es la primera vez -y quizás no será la única- en que el nieto del recordado empresario, Álvaro Noboa, gana todo tipo de comentarios en redes sociales debido a su particular comportamiento a sus cortos dos años. De hecho, es repetidamente comparado con su abuelo, quien no aparece tanto ante el ojo público como en el pasado.

En la ceremonia de investidura el pequeño fue parte de varias escenas, entre ellas, su entrada en la alfombra roja -sin zapatos y en medias-; o su reacción al himno nacional, moviendo sus manos al son de la melodía; también la pérdida de su zapato a la entrada de la ceremonia política, entre otras.