El medio español Confidencial digital informó, este jueves 11 de mayo de 2023, que el Gobierno de Ecuador informó al Ministerio de Relaciones Exteriores de que se perdieron mil pasaportes sin expedir.

Lo hizo a través de una carta, enviada el pasado 4 de mayo, a la que tuvo acceso ese medio de comunicación. La Embajada ecuatoriana señaló que se había "extraviado" una valija diplomática con dos lotes de 500 "libretines".

En el documento no se especifica si los pasaportes fueron robados o se perdieron. Solamente detalla que el incidente se produjo durante el transporte de los pasaportes desde Ecuador hacia "una jurisdicción distinta", según afirman fuentes de la Embajada.

"España no se encontraba en la ruta hacia el destino final de los pasaportes", indicaron a El Confidencial. El Ministerio dirigido por José Manuel Albares no ha proporcionado más datos al respecto. "No tenemos información sobre las circunstancias de este extravío. Es un asunto interno de una Embajada extranjera", han asegurado fuentes de Exteriores a El Confidencial.

