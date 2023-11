En un video de 3:51 minutos de duración, Soledad Padilla, exasesora de Jorge Glas, dio detalles del presunto acoso que habría vivido por parte del exvicepresidente. El pasado 11 de octubre de 2023, la mujer presentó una denuncia por intimidación en contra del ex segundo mandatario.

En su declaración, que no fue compartida desde sus redes sociales, sino desde las de Ferdinan Álvarez, su actual pareja, Padilla contó algunos de los actos que calificó como abuso de poder y acoso:

"Jorge Glas decía constantemente que nadie más me iba a dar trabajo, que nadie me contrataría. Me decía también que él era lo mejor que me podía pasar en la vida", sostuvo.