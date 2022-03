Sin consensos de cara al segundo debate del proyecto de Ley de Inversiones

Mañana es un día decisivo en el Pleno de la Asamblea Nacional debido a que se tratará en segundo y definitivo debate el proyecto de Ley para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital, el cual tiene el carácter de urgente en materia económica.

El Legislativo tiene plazo hasta el jueves 24 de marzo del 2022 para completar el trámite del proyecto, por lo que la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori, convocó la sesión para las 08:00. El objetivo del Gobierno con esa normativa es conseguir inversiones privadas por 30 000 millones dólares hasta 2025.

El informe para segundo debate fue elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico e incluye cambios como no realizar cobros por servicios de educación, salud y seguridad, eliminar cláusulas de confidencialidad, establecer límites a la delegación en sectores estratégicos, promover la producción audiovisual, prohibir las privatizaciones y que la Superintendencia de Bancos se encargue de controlar los seguros.

Esos cambios no han sido del agrado de las bancadas Pachakutik, Izquierda Democrática (ID) y Unión por la Esperanza (UNES), por lo que no apoyarían la propuesta y en la Asamblea Nacional se abrió un fuerte debate debido a la falta de consensos entre los asambleístas.

“No nos sumamos a respaldar esta ley”, manifestó Marlon Cadena de la ID al noticiero Televistazo. “Le están metiendo al pueblo gato por liebre, nuevamente so pretexto del bienestar y beneficio del ciudadano ecuatoriano lo que tratan de hacer es una privatización camuflada”, expresó Ronny Aleaga de UNES.

No obstante, desde el oficialismo se indicó que no habrá privatizaciones y eso se estableció en el informe. “Se ha puesto precisamente un candado en la ley de inversiones expresamente estableciendo que no se puede privatizar ningún tipo de servicios”, señaló Byron Maldonado del movimiento CREO.

De momento, los legisladores que respaldan al proyecto son los del Partido Social Cristiano porque -a su criterio- se requiere de urgencia atraer inversión extranjera. “La normativa no es mala, necesita precisiones, correcciones y mejoras. Nosotros hemos presentado formalmente las observaciones a la ley, fueron acogidas en el informe para segundo debate y en ese sentido respaldamos el texto”, dijo Esteban Torres.

Ahora, el Gobierno necesita como mínimo 70 votos para que la Ley de Inversiones sea aprobada. La votación podría darse entre el miércoles o jueves, último plazo para su aprobación.

Posición de la izquierda democrática

A las 17:23 de hoy, la Izquierda Democrática emitió un comunicado en el que se refirió a la Ley de Inversiones. Al mandar el ejecutivo -indica el documento- con carácter de urgente, el proyecto le quitó al país la oportunidad de contribuir y debatir sobre su contenido, y pretenden una vez más que pase por el Ministerio de la Ley, tal como lo hicieron con la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del covid-19, apoyado por UNES.

"En términos generales, la manera en la que ha sido presentado dicho proyecto está enfocado una vez más en el privilegio de unos pocos, en los marcados beneficios de las grandes empresas, en las exenciones tributarias para los de siempre, mientras que los ciudadanos tendremos que seguir pagando las eternas deudas de gobiernos indolentes con más y más impuestos".

El comunicado, suscrito por Guillermo Herrera, presidente nacional de la Izquierda Democrática, sostiene que la norma ha sido diseñada en parte para afectar al presupuesto del Estado para apalancar operaciones privadas disfrazadas de alianzas público privadas. "El presupuesto debería estar orientado en cubrir las necesidades urgentes de la población como seguridad, educación y empleo. La opacidad y contradicción legal y constitucional hacen que un proyecto de ley de esta naturaleza sea inviable".