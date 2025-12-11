Política
11 dic 2025 , 20:22

Siete ministros de Noboa fueron denunciados ante el TCE por un asambleísta del correísmo

El legislador los acusa de romper el silencio electoral.

   
    De izquierda a derecha, los ministros Inés Manzano, Harold Burbano, Roberto Luque y Zaida Rovira.( Composición )
user placeholder

Juan Pinchao
El asambleísta del correísmo Christian Hernández Yunda denunció ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a siete ministros del presidente Daniel Noboa.

Se trata de los siguientes funcionarios:

  • 1) Harold Burbano, ministro de Trabajo
  • 2) Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte
  • 3) Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción
  • 4) Roberto Kury, ministro de Telecomunicaciones
  • 5) Zaida Rovira, ministra de Desarrollo Humano
  • 6) Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía
  • 7) Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa

    El legislador Hernández los acusa de una presunta infracción electoral, que sería la de emitir opiniones para inducir a los electores a determinada preferencia electoral durante el silencio electoral.

    Cada denuncia tiene su propio juez. Los magistrados aún no las han aceptado, primero pidieron que, en el plazo de dos días, sean aclaradas y completadas. Caso contrario, los procesos serán archivados.

    Hasta la publicación de esta nota, ningún ministro ha reaccionado por esta denuncia en su contra.

