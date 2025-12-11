Siete ministros de Noboa fueron denunciados ante el TCE por un asambleísta del correísmo

El asambleísta del correísmo Christian Hernández Yunda denunció ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a siete ministros del presidente Daniel Noboa.

El legislador Hernández los acusa de una presunta infracción electoral, que sería la de emitir opiniones para inducir a los electores a determinada preferencia electoral durante el silencio electoral.

Cada denuncia tiene su propio juez. Los magistrados aún no las han aceptado, primero pidieron que, en el plazo de dos días, sean aclaradas y completadas. Caso contrario, los procesos serán archivados.

Hasta la publicación de esta nota, ningún ministro ha reaccionado por esta denuncia en su contra.

