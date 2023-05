Si el juicio político a Lasso prosigue, no debe alejarse del dictamen de la Corte Constitucional

El problema radica en que la ley no es clara respecto a cómo actuar frente a esta situación y tampoco hay antecedentes de juicios políticos contra un Presidente.

Es decir, como no hubo los votos necesarios para aprobar el informe que recomendaba el juicio político contra Lasso, ahora queda en manos del Pleno resolver si hay juicio o no contra el Presidente.

El pleno de la Asamblea está convocado para las 10:45, de este martes 9 de mayo, a propósito del juicio político contra el Presidente Guillermo Lasso . Igual que todas las sesiones, comenzará con el himno nacional, pero no hay certezas de cómo terminará.

El oficialismo no está de acuerdo con esa postura. Ana Belén Cordero (CREO) dice que Saquicela recibió presiones para manejarlo de esa manera.

Saquicela defendió ese procedimiento y dijo que así lo contempla la ley. Es decir, luego del debate, un asambleísta podrá proponer que no se llame a juicio o que sí, y se decidirá con la mayoría simple. Es decir, la mitad más uno de los presentes.

Bajo esa lógica, no cabe que se lea el informe no aprobado por la Comisión de Fiscalización ; a pesar de que hay un pronunciamiento de la Procuraduría que indica que puede presentarse algo improbado.

La asambleísta Viviana Veloz dijo que en el Pleno presentarán el informe que recomienda enjuiciar a Lasso. El pasado 6 de mayo, en la Comisión de Fiscalización no se debatió sobre ese texto, el presidente, Fernando Villavicencio, citó lo dicho por el procurador, Juan Carlos Larrea, respecto a que no es viable presentar un documento de minoría.

Sin embargo, es algo que tampoco estaría de acuerdo a la norma jurídica. Las abogadas constitucionalistas Ximena Ron y Pamela Aguirre Castro coinciden en que, así no se tome a consideración el pronunciamiento de Larrea, no cabe que se lea un documento que no fue abordado por la Comisión, como lo establece la ley.