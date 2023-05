Juicio político a Lasso: ¿la crisis en Pachakutik salvará o condenará al Presidente?

Dina Farinango, asambleísta por Pachakutik y también panelista del programa, aseguró que no darán marcha atrás en su resolución por votar a favor del juicio político tomada el 22 de marzo por las principales dirigencias de la Conaie y Pachakutik . “Si no lo hiciéramos, estaríamos dando la espalda al pueblo ecuatoriano”.

Cecilia Velasque, candidata a la coordinación de Pachakutik, aseguró que, al no sostenerse con argumentos sólidos las causales de peculado contra Guillermo Lasso , el Consejo político del movimiento deberá reunirse nuevamente para deliberar si continúa o no el apoyo al juicio político.

Sin embargo, para Guillermo Churuchumbi no hay razón para unos nuevos comicios y acudió al Consejo Nacional Electoral (CNE) para pedir ser inscrito como candidato ganador.

El analista político César Ulloa dice que es preocupante que una organización política quiera apoyar un proceso de juicio político sin antes conocer las causales. Además, “si se logra destituir al Primer Mandatario, Pachakutik no tiene ningún plan posterior”.

“Si todo Pachakutik no vota por la destitución del Presidente , entonces nosotros buscaremos otra candidatura que sea de nuestro interés”, expuso Farinango.

24 asambleístas conforman Pachakutik al interior de la Asamblea Nacional . Sofía Sánchez fue impulsada por 13 legisladores de la bancada para aspirar a la Presidencia del Parlamento. Dina Farinango amenazó con no apoyar la candidatura, si es que todo el movimiento no se une a favor de la destitución de Guillermo Lasso.

Cecilia Velasque y César Ulloa opinan que el juicio político a Guillermo Lasso “nació muerto”. Para el analista, la razón estaría en el vivo interés que se siente en el Parlamento para elegir a sus nuevas autoridades.

“Lasso podría decretar la muerte cruzada horas antes de su destitución, pero si eso fuera a pasar, no estarían tan concentrados en buscar nuevas autoridades en la Asamblea Nacional”, expone Ulloa.

En manos del Pleno de la Asamblea Nacional y su resolución está si la dirimencia en Pachakutik toma o no fuerza, una vez que en la Comisión de Fiscalización no hubo votos para aprobar el informe borrador que recomendaba no seguir con el juicio político.

92 votos son necesarios para la censura y destitución de Guillermo Lasso de la Presidencia. Sin embargo, Pachakutik parece aún no haberse decidido por completo por su posición.

En los próximos días se verá si el fraccionamiento en el movimiento político continúa, o si la amenaza de látigo de Guillermo Churuchumbi hizo efecto en el resto de los legisladores.

Lea también: Juicio político a Lasso: ¿qué viene luego de que la Comisión de Fiscalización no aprobó el informe?