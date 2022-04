Semana decisiva para el futuro de Guadalupe Llori en la Asamblea Nacional

Jorge Abedrabbo , asambleísta social cristiano, dice que no se puede negar que la mayoría de los grupos parlamentarios quieren que se evalúe la gestión del CAL. “Ya es hora de resolver este momento legislativo”, afirma.

No obstante, este fin de semana la Asamblea informó, a través de un comunicado, que: "respecto a la anunciada autoconvocatoria al pleno, hasta la presente hora no ha sido presentada de manera formal dicha solicitud acompañada de 92 firmas de respaldo necesarias ."

Por su parte, la presidenta Llori convocó a sesión del pleno para el próximo martes, en donde se podría dar paso a las solicitudes de cambio del orden del día para la integración de la pretendida comisión evaluadora que, según varios legisladores, solo tiene como objetivo cambiar a las autoridades del Parlamento.

Uno de los que opina así es el asambleísta independiente Fernando Villavicencio. "No permitamos que aquellos que no aportan nada, que se oponen a todo y archivan todo, que retiran juicios políticos y los usan como mecanismo de chantaje, hablen hoy en nombre de todos. No hay que dar paso a la conspiración”, considera el presidente de la Comisión de Fiscalización.

En el orden del día de la sesión del martes consta el tratamiento del veto parcial del presidente Guillermo Lasso a la Ley de aborto por violación, la solicitud de juicio político al procurador Íñigo Salvador, entre otros temas.