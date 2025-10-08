Política
08 oct 2025 , 11:00

291 080 personas integrarán las Juntas Receptoras del Voto en la consulta popular y referéndum 2025

Los ciudadanos serán notificados desde el 9 de octubre.

   
  • 291 080 personas integrarán las Juntas Receptoras del Voto en la consulta popular y referéndum 2025
    Los miembros de las juntas receptoras del voto durante un proceso de elecciones.( CNE )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

Un total de 291 080 personas fueron seleccionadas como Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) para la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre del 2025.

Los seleccionados empezarán a ser notificados desde el 9 de octubre hasta el 1 de noviembre. Y las capacitaciones irán desde el 9 de octubre hasta la fecha del proceso electoral (16 de noviembre).

LEA: El CNE actualiza el diseño de la papeleta para la consulta popular y referéndum 2025

Los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) se encargan de receptar el sufragio y realizar el escrutinio el día de las votaciones.

Ahora también tienen la tarea de cuidar que el elector no tome fotos a su papeleta. Algo que recién se implementó para las elecciones presidenciales 2025.

El próximo 16 de noviembre, la ciudadanía se pronunciará sobre cuatro preguntas, tres de referéndum y una de consulta popular:

  • Instalación de bases militares extranjeras (referéndum)
  • Eliminar el presupuesto estatal para organizaciones políticas (referéndum)
  • Reducción del número de asambleístas (referéndum)
  • Instalación de una Asamblea Constituyente (Asamblea Constituyente)

    • LEA: La convención del movimiento Revolución Ciudadana queda suspendida por la consulta popular, anuncia Luisa González

    Temas
    consulta popular
    referéndum
    miembros de las juntas receptoras del voto
    Consulta Popular 2025
    Referendum 2025
    CNE
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas