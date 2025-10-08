291 080 personas integrarán las Juntas Receptoras del Voto en la consulta popular y referéndum 2025

Un total de 291 080 personas fueron seleccionadas como Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) para la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre del 2025.

Los seleccionados empezarán a ser notificados desde el 9 de octubre hasta el 1 de noviembre. Y las capacitaciones irán desde el 9 de octubre hasta la fecha del proceso electoral (16 de noviembre).

Los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) se encargan de receptar el sufragio y realizar el escrutinio el día de las votaciones.

Ahora también tienen la tarea de cuidar que el elector no tome fotos a su papeleta. Algo que recién se implementó para las elecciones presidenciales 2025.

El próximo 16 de noviembre, la ciudadanía se pronunciará sobre cuatro preguntas, tres de referéndum y una de consulta popular: