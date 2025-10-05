Política
05 oct 2025 , 18:57

El CNE actualiza el diseño de la papeleta para la consulta popular y referéndum 2025

La papeleta que los ecuatorianos recibirán el próximo 16 de noviembre tendrá un formato A3

   
    Proceso de elecciones en Ecuador, en 2025.( Flickr )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
El Consejo Nacional Electoral (CNE) actualizó este 5 de octubre el diseño de la papeleta para la consulta popular y referéndum del próximo 16 de noviembre.

El CNE tuvo que ajustar el diseño debido a que la Corte Constitucional dio paso a una pregunta más de referéndum y el presidente Daniel Noboa pidió que la incluyeran.

La última en ser agregada fue la concerniente a la reducción del número de asambleístas.

LEA: Consulta popular y referéndum 2025: cuatro preguntas hasta ahora

La papeleta electoral contará con las 4 preguntas asignadas como casilleros: A, B, C y D. Las tres primeras para referéndum y la última sobre consulta popular (Asamblea Constituyente).

En cuanto a su formato, será tamaño A3 y tendrá una tonalidad bicolor: celeste y amarilla.

Además, contará con elementos de seguridad incorporados por el Instituto Geográfico Militar (IGM), como efecto anti copia, microtexto con diferentes tramados, anti escáner, código de barras, entre otros.

LEA: Noboa responde a la Conaie y anuncia reducción del IVA al 8 % para próximos feriados

Diseño de papeleta de consulta popular y referéndum.
Diseño de papeleta de consulta popular y referéndum. ( CNE )
