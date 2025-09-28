Política
28 sep 2025 , 19:53

La convención del movimiento Revolución Ciudadana queda suspendida por la consulta popular, anuncia Luisa González

La convención del movimiento correísta estaba prevista para el 15 y 16 de noviembre, pero fue suspendida porque coincidirá con la jornada electoral del referendo y consulta popular.

   
    Imagen de Luisa González, en su cierre de campaña en Quito, por las elecciones de abril de 2025.( Fernando Lagla/API )
Luisa González, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC5), anunció que la convención nacional de la organización política quedó suspendida por la consulta popular y referendo.

Mediante un comunicado en redes sociales, explicó que el evento estaba previsto hacerse entre el 15 y 16 de noviembre, pero que ante el anuncio de unos comicios por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para esa fecha, la convención fue aplazada.

En esa asamblea del correísmo se planifica elegir al próximo líder de la organización política de izquierda. González anunció el pasado lunes que no buscará su reelección.

"Yo espero que hayan nuevas voces también que vayan a liderar y a conducir a la Revolución Ciudadana. Yo me mantengo firme en mi postura de una oposición radical", dijo en una entrevista radial-

Esas declaraciones se replicaron en la red social X y Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, reaccionó publicando cinco emoticones que representan gratitud a esa decisión.

El correísmo enfrenta una división profunda, ahondada tras la publicación de una carta de cinco autoridades electas bajo ese manto político: los prefectos Marcela Aguiñaga de Guayas, Paola Pabón de Pichincha, Leonardo Orlando de Manabí y Juan Cristóbal Lloret de Azuay, además del alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

En julio, enviaron a Rafael Correa su desacuerdo con el liderazgo del movimiento a cargo de González, pues según ellos la organización política había perdido el rumbo. Por eso pedían una renovación profunda.

