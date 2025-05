Salvador Quishpe: "Respaldo el diálogo de los asambleístas de Pachakutik, con todos los que puedan conversar"

Salvador Quishpe es uno de los líderes históricos del movimiento indígena y militante de Pachakutik (PK). En una entrevista con Ecuavisa.com, hizo un análisis sobre los acercamientos entre el Gobierno Nacional y nueve asambleístas electos de su tienda política.

El ministro de Gobierno, José De La Gasca, anunció un acuerdo con los nueve legisladores electos de PK, ¿cómo analiza eso?

De lo que yo conozco, se trata de un acuerdo para nombrar a las autoridades de los organismos internos de la Asamblea Nacional. Eso me parece totalmente necesario, que se converse entre las distintas bancadas. De lo contrario, ¿cómo se organiza la institucionalidad interna? Son nueve compañeros asambleístas de PK, de todas formas, como Pachakutik tenemos el derecho a estar, ojalá, en el CAL. Ya veremos cómo se puede organizar porque no somos bloque, pero también en la presidencia de alguna comisión.

Esos acercamientos han generado bastantes reacciones, ¿por qué?

Esto me parece absolutamente normal, no entiendo por qué algunos se alarman por estas cosas. Distinto fuera que el acuerdo vaya más allá para aprobar a ojo cerrado los proyectos de ley que manda el Gobierno. De eso no podemos adelantarnos todavía, porque no sabemos qué tipo de leyes va a mandar. En el momento en que se mande las leyes, lo veremos.

¿Cómo reaccionarían si el Ejecutivo propone una ley que va en contra de los intereses de la gente?

Si vemos que hay una norma que va en perjuicio del pueblo ecuatoriano, entonces habrá que tomar una posición adversa al proyecto de ley. Pero si es uno que beneficia a los ecuatorianos, obviamente habrá que apoyar, pero ese no es el punto. En este momento, entiendo que hay un acuerdo para nombrar a las autoridades de la Asamblea Nacional. Eso me parece totalmente necesario.

El asambleísta electo del correísmo, Ricardo Patiño, también dijo que hubo acercamientos con Pachakutik, ¿conoce algo sobre eso?

No. Los acercamientos ahí se dan de todas formas. A mí no me sorprende eso. Que se converse siempre y cuando vaya para el bien del Ecuador, que no sea con condiciones de ningún lado. Los diálogos son obvios, es el Parlamento, hay que entender eso para ponerse de acuerdo en los temas necesarios para el país. Entonces, no me sorprende, insisto, no entiendo por qué algunos sectores se alarman al ver que se dialogó. Siempre nos ha tocado conversar, pero eso no significa que ya se están entregando, ni para el uno ni el otro.

En un comunicado, Pachakutik Guayaquil pidió la separación de los nueve asambleístas. Igual, Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), habló de traición, ¿cómo mira eso?

No conozco. Yo no estoy para confrontar con nadie. Todo el mundo tiene el derecho a opinar. Hay que respetar las opiniones de cada quien. Yo creo que Pachacutik necesita tener su representación. Para eso hemos luchado y somos una organización política. Estamos luchando para avanzar. Yo hago un llamado a mis compañeros, no pongamos zancadillas, apoyemos. El trabajo en la Asamblea Nacional no es nada fácil.

Ahora, ¿qué va a pasar?

No estoy de acuerdo con esos criterios de que aquí todos debemos ser solamente los de la banderita roja y no podemos irnos más allá. Pachakutik es un movimiento de unidad plurinacional. Hay que acordarnos, eso es Ecuador.

Leonidas Iza habló de una traición...

Sí, vemos esas opiniones que están por allí, pero hay que irnos más allá. Ahora, yo tengo que decir las cosas en estos términos. Respaldo el diálogo del bloque de asambleístas de PK con todos los que puedan conversar y consigan su representación en el CAL o las comisiones. Mañana, si es que viene un proyecto de ley que va en contra de los intereses nacionales, también se los respaldará para que se oponga o archive.

¿Se opondrán si se viene una ola de privatizaciones o si el Gobierno insiste en la adjudicación del Campo Sacha?

Obviamente. Si el Régimen insiste en los pasos que hasta ahora ha dado, entonces habrá que oponernos. Lo que me sorprende es que algunos compañeros como Leonidas Iza. Cuando el Gobierno mandó el proyecto de ley para perdonar a los grandes evasores de los impuestos, la mayoría del correísmo aprobó esa ley, en enero de 2024, en el Parlamento. Ahí no se dijo absolutamente nada que la izquierda estaba apoyando esos proyectos de ley en beneficio de los grandes evasores. La norma fue enviada por el presidente Daniel Noboa, de corte derechista. Entonces, hay cosas que sí se debe mirar detenidamente.

