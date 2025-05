Pachakutik descarta acuerdo legislativo con el Gobierno

Verónica Albuja, presidenta del Tribunal de Ética y Disciplina de Pachakutik, negó que el movimiento político indígena tenga un acuerdo con el Gobierno, como sugirió en la víspera el ministro José De La Gasca.

Albuja contó que ocho de nueve asambleístas electos acudieron a una reunión protocolaria con De La Gasca y se plantearon propuestas legislativas "nacidas desde los territorios". "Entre los temas planteados estuvieron educación, salud, seguridad, producción, generación de empleo, respeto a los derechos individuales y colectivos", dijo en declaraciones a la prensa desde la sede del movimiento en Quito.

También dijo que dejaron sentada su postura de negativa a una Asamblea Constituyente, pero sí de una reforma parcial.

"Hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo con el Ejecutivo ni con ningún otro sector. Ratificamos que nos mantenemos como grupo parlamentario y reafirmamos nuestro compromiso con una agenda legislativa construida desde las bases en defensa del interés nacional", sentenció Albuja.

Mariana Yumbay, asambleísta electa de Pachakutik, también negó dicho acuerdo. Ella no formó parte del encuentro con De La Gasca, pero subrayó que los nueve legisladores de PK "actuarán de manera conjunta". "Si no hay reunión con los nueve asambleístas, entonces no hay acuerdo", manifestó.

La publicación del Ministro de Gobierno en el que señalaba un acuerdo legislativo con Pachakutik generó el rechazo de Leonidas Iza, quien fue su candidato presidencial en las elecciones 2025. El también presidente de la Conaie incluso habló de "traición".

