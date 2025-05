El asambleísta electo Ricardo Patiño confirma que sí hubo acercamientos con los legisladores de Pachakutik

El acuerdo entre el Gobierno Nacional con nueve legisladores electos de Pachakutik generó varias reacciones al interior del movimiento indígena y otras tiendas políticas. No solamente fue Leonidas Iza Salazar, presidente de la Conaie, quien calificó como traición al acuerdo legislativo.

También se pronunció Pachakutik (PK) Guayaquil, en un comunicado que publicó en X. "Rechazamos el anuncio de acuerdo parlamentario con el gobierno oligárquico y corrupto. Exigimos rectificaciones inmediatas". Pidió al Comité Ejecutivo Nacional de PK que se pronuncie de inmediato en contra de este "acuerdo espurio".

Hizo un llamado para que se convoque a un consejo político nacional para "evaluar esta grave desviación a los principios y objetivos, ideológicos, políticos y pragmáticos del movimiento". Finalmente, planteó llevar a los nueve asambleístas al Comité de Ética del movimiento y proceder a su separación.

El asambleísta electo de la Revolución Ciudadana y excanciller del correísmo, Ricardo Patiño, también topó el tema, hoy. Dijo que su tienda política sí ha mantenido diálogos con legisladores de otras bancadas, excepto los de Acción Democrática Nacional (ADN).

Admitió que sí hubo acercamientos con PK. De este tema se encarga una comisión. ¿Cuál es su opinión del acuerdo de PK y el Gobierno? "Esas son las palabras del ministro de Gobierno (José de la Gasca), vamos a esperar las palabras de Pachakutik". A su criterio, no se pueden contar los votos antes del 14 de mayo cuando se posesione el nuevo Parlamento.

De su parte, la legisladora de RC5 por Pichincha, Gissela Garzón, habló en Contacto Directo sobre el tema. "Es necesario que cualquier tipo de acercamiento se transparente en función de objetivos e incluso para dar seguimiento y la fiscalización tenga resultados. Caso contrario, se perderá el objetivo de pesos y contrapesos entre Ejecutivo y Legislativo".

"¿En qué terminos se hicieron los acuerdos? No me corresponde juzgar (..), pero sí me quedo con una de las frases de Leonidas Iza, la izquierda no solo es discurso, sino coherencia en la práctica".

