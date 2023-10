Resultados elecciones asambleístas 2023: ventajas y desventajas de una alianza del oficialismo con el correísmo o Construye

Por ejemplo, en 2021, todo estaba dicho para que el presidente del Legislativo sea Henry Kronfle del Partido Social Cristiano (PSC) ; sin embargo, al hacerse público el acuerdo entre ese partido, la bancada de CREO y el correísmo , la opinión pública cuestionó que se negocie la impunidad a figuras de la Revolución Ciudadana (RC) , y al oficialismo no le quedó más que dar la espalda al acuerdo y generar una nueva mayoría que se diluyó de a poco.

Una vez más, en la Asamblea Nacional no hay una mayoría legislativa . Se considera como tal cuando una bancada tiene 70 votos, con los cuales se puede aprobar cierto tipo de resoluciones, por ejemplo, la designación de las autoridades del Consejo de Administración Legislativa (CAL) .

La asambleísta electa, Paola Cabezas, también asegura que están dispuestos a darle gobernabilidad al presidente electo Daniel Noboa y que podrían acordar una agenda legislativa, aunque todavía no hay un acuerdo explícito .

La excandidata presidencial, Luisa González , cuando aceptó la derrota, en su discurso dio señales de que la bancada de la RC estaría dispuesta a apoyar proyectos del oficialismo , "siempre y cuando no sea para privatizar nuestros recursos, y no sea precarizar la salud, el empleo y la educación", según explicó.

Dice que estaría n dispuestos a generar alianzas de acuerdo a cada propuesta o proyecto de ley , no necesariamente un bloque establecido.

Cuenta que han tenido "conversaciones informales" con el oficialismo, pero todavía no han llegado a concretarse una mayoría .

El asambleísta electo de ADN, Jonathan Parra, está confiado en que hay un momento político diferente que les permitiría llegar a acuerdos en temas específicos. Por ejemplo, en materia de seguridad dice que no hay manera de que las demás bancadas se opongan porque "no contiene regresión de derechos".

"No tenemos líneas rojas", dice Parra, al ser consultado sobre qué temas no estarían dispuestos a negociar, aunque aclara que no aceptarán impunidad en temas de corrupción.