Los resultados de la consulta popular impulsan un giro hacia el diálogo político

Los resultados de la consulta popular impulsan al Gobierno a abrir las puertas al diálogo . La nueva ministra de Gobierno , Nataly Morillo, a nunció que las conversaciones serán con todos los sectores excepto con quienes tienen procesos judiciales o quieran hacer chantajes . Incluso habló de mesas de trabajo en ese sentido.

Uno de los hechos concretos de esos diálogos se hizo visible en la Asamblea. El jefe de bloque del correísmo, Juan Andrés González, confirmó que tendrá una reunión con el presidente del Legislativo, Niels Olsen, para abrir puentes en el Parlamento.

Sin embargo, ellos tienen claro que entre las negociaciones debe estar el darles un puesto en el CAL, que no tuvieron en el inicio del periodo legislativo. González prefirió no pronunciarse hasta que se consume la cita.

Estas conversaciones son vistas con buenos ojos por la bancada oficialista, aunque no del todo los pedidos del correísmo.

"Sí, miren, los diálogos siempre son beneficiosos en política. Diálogos, insisto, sinceros, honestos, diálogos que pongan agendas de país, diálogos que pongan al país por delante y no diálogos que pongan agendas partidistas. Sobre eso, evidentemente, siempre va a ser saludable", dijo Ferdinan Álvarez, asambleísta de ADN.

De la reunión entre González y el presidente de la Asamblea se informará esté miercoles. No se conoce aún oficialmente de conversaciones con otros sectores. La ministra de Gobierno, encargada precisamente del diálogo, anunció que recorrerá varias provincias con ese objetivo.