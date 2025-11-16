Referéndum y consulta popular 2025 | Pese a la prohibición, ciudadanos comparten su voto en redes sociales

El <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/consulta-popular-referendum-ecuador-16-noviembre-2025-JH10425268 target=_blank>Consejo Nacional Electoral</a> (CNE) mantiene la prohibición para los electores de <b>tomar fotografías a sus votos</b> en los comicios por referéndum y consulta popular 2025, a pesar de esto los ciudadanos <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/consulta-popular-ecuador-decide-decide-nueva-constitucion-AG10430990 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/consulta-popular-ecuador-decide-decide-nueva-constitucion-AG10430990 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b>