Referéndum y consulta popular 2025 | Pese a la prohibición, ciudadanos comparten su voto en redes sociales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene la prohibición para los electores de tomar fotografías a sus votos en los comicios por referéndum y consulta popular 2025, a pesar de esto los ciudadanos comparten fotos de sus votos en redes sociales.

Las imágenes se difunden principalmente en la red social X, donde se observan fotografías de la papeleta de votación del referéndum y consulta popular 2025. En ellas, los ciudadanos comparten sus votos acompañados de mensajes tanto a favor como en contra de las cuatro preguntas planteadas por el Gobierno Nacional.

La medida fue tomada con base en un documento de inteligencia policial que señala que, en los comicios de primera vuelta en las elecciones presidenciales del domingo 13 de abril de 2025, ciudadanos fueron extorsionados para que voten por determinado candidato.

De acuerdo con Diana Atamaint, presidenta del CNE, incumplir con esta disposición será considerada una infracción electoral muy grave, que puede ser multada con un monto desde los USD 9 870 hasta USD 32 900, es decir, de 21 a 70 salarios básicos unificados.

Sin embargo, en una sentencia de la Corte Constitucional, el organismo estableció que las multas deben responder al principio de proporcionalidad.

Por ello, si un ciudadano acude con su celular a la junta receptora del voto, escuchará por parte del segundo vocal, que no está permitido tomar fotos de su dispositivo móvil ni usar su teléfono mientras se encuentra en el biombo de sufragio.

Los miembros de juntas receptoras de voto deberán vigilar si el ciudadano hace caso a la disposición. En el caso de que no lo haga, el secretario de la mesa llenará una notificación de infracción con los datos que constan en el padrón electoral.