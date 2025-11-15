Política
Referéndum y Consulta Popular 2025: Lo que se puede y lo que no se puede hacer durante el silencio electoral

Los partidos políticos podrán hacer campaña tanto por el Sí como por el No hasta la medianoche del viernes 14 de noviembre. A partir de ese momento comenzará el silencio electoral, una medida que busca permitir a los votantes reflexionar sobre su decisión de voto.

   
A partir de la media noche del viernes 14 de noviembre de 2025, entrará en vigencia en todo el país el silencio electoral, una medida contemplada en el Código de la Democracia que busca garantizar que los ciudadanos reflexionen su voto sin presiones políticas antes del referéndum y consulta popular del domingo 16 de noviembre de 2025.

Durante este periodo, que se extenderá hasta las 17:00 del domingo, cuando cierren las urnas, quedan prohibidas todas las manifestaciones de campaña y propaganda electoral. Esto incluye la difusión de mensajes o imágenes en medios de comunicación, redes sociales o espacios públicos que promuevan el voto a favor o en contra de las preguntas del proceso electoral.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó que los partidos, movimientos, autoridades y ciudadanos deben abstenerse de realizar actos proselitistas, concentraciones o cualquier actividad que busque influir en la decisión del electorado. También está prohibida la publicación de encuestas, sondeos o pronósticos sobre los posibles resultados del referéndum y la consulta.

Por otro lado, sí está permitido que los ciudadanos se informen sobre el proceso, verifiquen su lugar de votación y reciban información institucional del CNE, siempre que no tenga contenido político o partidista. Los medios de comunicación también pueden difundir información cívica y educativa relacionada con el proceso electoral.

El CNE advirtió que incumplir estas disposiciones constituye una infracción electoral, sancionada con multas o la suspensión de derechos políticos, según lo establecido en el Código de la Democracia.

El silencio electoral se suma a otras disposiciones como la ley seca, que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas desde el mediodía del sábado 15 hasta el mediodía del lunes 17 de noviembre.

El organismo electoral exhortó a la ciudadanía a respetar estas normas y vivir la jornada del referéndum y consulta popular 2025 con civismo, responsabilidad y en total tranquilidad.

