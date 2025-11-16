Política
16 nov 2025 , 13:04

Referéndum y consulta popular 2025 | CNE anuncia que en varios países ya ha terminado el proceso electoral

Mediante la segunda cadena nacional de radio y televisión solicitada por el Consejo Nacional Electoral, la presidenta de esta entidad, Diana Atamaint, confirmó que en varios puntos de votación alrededor del mundo el proceso electoral ha terminado.

   
    Referéndum y consulta popular 2025( FLICKR )
En el marco de las elecciones por referéndum y consulta popular 2025 en el Ecuador, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, confirmó en la segunda cadena nacional de radio y televisión que en varios puntos de votación alrededor del mundo ya han terminado los comicios, en países como Australia, Corea del Sur, Japón, China, Indonesia, Turquía, Sudáfrica y Egipto.

También confirmó que el porcentaje de participación ciudadana en las urnas tiene un avance del 41,39 %. Además, recordó a los electores que los puntos para ejercer el derecho al voto estarán abiertos hasta las 17:00 horas; después de esto se procederá con el conteo de los votos y el envío de las actas de votación.

Asimismo, recalcó que en estas elecciones se encuentran más de 86 mil delegados de partidos políticos realizando veedurías para constatar que el proceso se lleve a cabo conforme a la ley, evitando cualquier irregularidad.

Multas y sanciones

El CNE informó que los ciudadanos que no participen en el proceso electoral deberán pagar una multa equivalente al 10 % del Salario Básico Unificado (SBU), que en 2025 asciende a USD 47.

En el caso de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV), las sanciones son mayores. Quienes no asistan a cumplir con su deber electoral deberán pagar el 15 % del SBU (aproximadamente 70 dólares). Si un miembro abandona sus funciones durante la jornada electoral, la multa puede variar entre 11 y 20 SBU, lo que representa una sanción de varios miles de dólares.

Asimismo, la inasistencia a las capacitaciones obligatorias para miembros de mesa será sancionada con el 10 % del SBU, según lo establecido por el CNE.

