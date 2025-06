El asambleísta Raúl Chávez es una de las figuras del movimiento Reto en el Parlamento. Al inicio del actual periodo 2025-2029, anunció la conformación de la Bancada de la Gente junto a otros 17 legisladores del movimiento Reto y la Revolución Ciudadana. ¿Es el fin de la alianza entre esas tiendas políticas? ¿Cuál es su perspectiva en este periodo legislativo? ¿El Ejecutivo tendrá gobernabilidad? Esas inquietudes son contestadas por Chávez en una entrevista con Ecuavisa.com. Le puede interesar: La bancada correísta y Niels Olsen cruzan mensajes tras una acción de protección ¿Cómo se proyecta trabajar con la Bancada de la Gente? Estamos trabajando en conjunto y con amplitud, escuchando las propuestas que llegan de diferentes sectores. Hemos tenido leyes que han ingresado por parte del Ejecutivo, pero también nos hemos reunido con diferentes sectores. Por ejemplo, el sector productivo en la parte de la alimentación. Igual con la Asociación de Psicólogos del Ecuador, porque también laboramos en una reforma para la ley de salud mental, que fue una propuesta en la campaña. Por supuesto, en la Comisión de Niñez y Adolescencia, en la cual soy vicepresidente, justamente el día de hoy tenemos una reunión para aprobar toda la agenda de trabajo. ¿Cómo lo están haciendo? Ya extraoficialmente, nos hemos reunido con los miembros de la comisión y, de alguna forma, nos hemos dividido el trabajo por áreas, por sectores, precisamente para poder avanzar de manera más rápida y más eficaz, dependiendo del perfil de cada uno de los asambleístas. ¿De dónde nació la idea de conformar una nueva bancada? Primero, estamos en el marco de la ley. Este país es libre. Entonces, si la normativa lo permite podemos hacerlo. Lamentablemente el procedimiento correcto no se aplicó en su momento, fue negada. Nosotros no somos tanto de quejarnos por la problemática, sino de seguir avanzando y el objetivo es poder ampliar y buscar soluciones. Por supuesto que nosotros tenemos nuestra posición y visión del Ecuador, pero eso no quiere decir que vamos a obstaculizar cualquier tema que pueda representar el desarrollo del país. ¿Qué pasó con la acción de protección que presentaron? Sigue el proceso judicial. Entiendo que la fecha de la audiencia se postergó. No tengo una fecha. Sin embargo, esta acción es más como para dejar por sentado que todo lo que nosotros hemos querido hacer desde el inicio corresponde a lo que la ley permite. Si ya después, eso da resultado, no, créame que no es algo que nos quite el sueño. Hoy estamos enfocados en el trabajo que tenemos que hacer, que tenemos un montón de trabajo con las propuestas que están ingresando y todo lo acumulado. ¿Existe una ruptura entre la Revolución Ciudadana y Reto una vez que comenzó el actual periodo legislativo? Hoy, en la Asamblea Nacional nos debemos unir, no distanciarnos. Estoy trabajando a favor de los ecuatorianos y la única forma de que eso suceda es que todos los asambleístas demos el ejemplo a nuestros representantes y trabajemos en función de la nación. Ya después, si terminamos siendo más amigos o menos amigos, es irrelevante para la gente.

Es decir, ¿usted podría trabajar con el correísmo o el oficialismo? Yo podría trabajar con todas las propuestas que generen valor a los objetivos que buscamos. Si eso viene por diferentes sectores, bueno, que así sea. En la medida que se construya algo más plural, creo que los resultados van a ser mejores.

¿Usted conversa con Rafael Correa frecuentemente? He conversado, no es que tengo, digamos, un calendario de conversaciones, pero por supuesto, siempre hay un diálogo abierto. Últimamente, o al menos desde que estoy en el Legislativo, no he dialogado con él.

Se habla de que el expresidente Correa maneja la agenda de su bancada, ¿es así? No sé quién dice eso, pero le puedo hablar del trabajo que venimos haciendo. Por supuesto, siempre pueden existir personas en las que uno pueda consultar diferentes temas por la experiencia, pero pero yo creo que aquí el el grupo, la bancada que hoy está trabajando lo hace a partir del debate y de poder generar las mejores propuestas posibles. Se ha querido posicionar, de manera errónea, esperaría yo que no de mala fe, que ciertos sectores del Parlamento se oponen a la primera ley enviada por el presidente, lo cual es absolutamente erróneo. ¿Qué pasó entonces? Lo que hemos hecho es que, a partir de recibir una ley, hay que intentar mejorarla. Recordemos que en el periodo de diciembre 2023 y agosto 2024, se presentaron por parte del Ejecutivo diferentes iniciativas que apuntaban a combatir la inseguridad.Todas fueron aprobadas y los resultados lamentablemente son negativos y (los índices de violencia ) siguen incrementándose. Entonces, nuestra responsabilidad como legisladores es recibir cualquier propuesta e intentar que lo termine resolviendo el Pleno al final, en democracia. Por supuesto, que sea la mejor ley para el beneficio de los ecuatorianos.

¿Qué es lo erróneo que acaba de mencionar? La verdad, no soy de estar en redes (sociales), pero llega información, muchas veces, de que porque uno o la bancada generan una propuesta adicional, ya se está en contra de lo que se envió y es lo contrario. Lo que se remitió desde el Ejecutivo es una base y a partir de esta se verá cuáles son los mejores artículos que se pueden potenciar para que la norman sea lo más efectiva posible. De la forma como se han dado las cosas en la Asamblea, ¿cree que se puede trabajar de la mano con el Ejecutivo tomando en cuenta de que a la nueva bancada no le tomaron en cuenta al principio? Al parecer, el escenario es hostil para ustedes Mire, no se puede trabajar así como se inició (el actual periodo legislativo). Yo esperaría que eso vaya cambiando. Aquí no se trata de venir a un club social y de ser los mejores amigos. Si en algún momento, durante los cuatro años, los 151 asambleístas podemos compartir y luego de nuestro trabajo tenemos una relación de amistad, bueno, qué lindo que es. Pero si eso no sucede, lo que tenemos que hacer es dentro de la Asamblea poder trabajar de la de la mejor manera posible y democráticamente, porque cuando alguien de nuestro bloque o de cualquier otro bloque no se le da la palabra o no se le genera un campo de acción para que pueda trabajar, no se le perjudica al asambleísta, sino a quienes representa. ¿La situación es difícil? Creo que cada acción que se genera dentro del Legislativo no tiene que ser pensada como un tema personal, tampoco como movimientos políticos. Aquí estamos representantes de la ciudadanía. Y cada golpe que se le podría dar a un asambleísta va directo a la ciudadanía que representa. ¿Habla desde un marco de gobernabilidad por el bien del país? Yo lo que quiero es que el país salga de la situación en que se encuentra, pero para eso hay que decirle verdad y no mentirle a la gente. ¿Estaría dispuesto a interceder con el correísmo ante alguna reforma política planteada desde el Ejecutivo, quizás alguna Constituyente? Es que mire, yo no soy de los que piensa de que alguna ley o una reforma es propiedad de alguien. Son un bien para el país y es propiedad de los ciudadanos. Si viene de algún sector en particular, lo veremos, pero lo importante es el análisis que se haga del contenido.

¿Rompería la alianza con el correísmo? Hoy tenemos que unir. El romper no debería ser una opción para ningún asambleísta en este momento.

¿El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, podría romper con el correísmo? Nadie se levanta pensando en que quiero romper con alguien. Estoy convencido de que él está en la misma línea que yo. Hoy, necesitamos unir fuerzas pensando en objetivos comunes. No significa, en ningún momento, el claudicar en la visión que tengamos como país, pero hay que entender que parte del desarrollo es la convivencia. ¿Cómo analiza el escenario de gobernabilidad en el país? Recién inicia este nuevo periodo, al menos legalmente, porque obviamente ya tiene un arrastre de dos años aproximadamente. Esperaría que la situación comience a cambiar, pero eso no depende de los asambleístas. Nosotros podemos dar todo el respaldo necesario en la parte legal, en la generación de leyes y de fiscalización, por supuesto, para generar condiciones. No obstante, al final, los resultados dependen del Ejecutivo, porque maneja el presupuesto y toma las decisiones.