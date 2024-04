Raquel Serur, exembajadora de México en Quito, es la viuda del filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría

El nombre de Raquel Serur, ahora exembajadora mexicana en Ecuador, sonó en los medios de comunicación en las últimas horas después de que el Gobierno ecuatoriano la declarara como persona non grata en respuesta a las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respecto a las elecciones de 2023 y al asesinato de Fernando Villavicencio.

Por fuera de este escenario, un dato poco conocido de ella es que es la viuda del filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría, quien se radicó en México durante unos cuarenta años y trabajaba como docente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De hecho, el mismo AMLO se refirió a Serur este viernes. "Es una intelectual de primer nivel, de la UNAM, filósofa, compañera de un gran filósofo, Bolívar Echeverría, ecuatoriano él, con una gran trayectoria en la lucha social. Es una mujer íntegra, con ideales, con principios...".

Ella fue designada como embajadora de México en Ecuador en 2019. En su perfil curricular se indica que es Licenciada en Letras Modernas por la UNAM, posee un Master of Arts in English and American Studies por la universidad de East Anglia, Inglaterra. Y Cuenta con los estudios completos del Doctorado en Letras de la UNAM. También fue profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde 1976.

De su parte, Bolívar Echeverría nació en Riobamba, en 1941. Filósofo, profesor y ensayista. Su pensamiento estuvo influenciado por Karl Marx, Martin Heidegger, José Martí y Leopoldo Zea.

Fue una figura fundamental de la filosofía latinoamericana del siglo XX. En el campo intelectual aportó al debate sobre la descolonización.

Echeverría falleció el 7 de junio de 2010 en la capital mexicana a sus 69 años por un infarto.

