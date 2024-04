El Gobierno ecuatoriano declaró como persona non grata a la embajadora de México en Quito, Raquel Serur Smeke , "por las recientes y muy desafortunadas declaraciones" del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador respecto a las elecciones de 2023 en Ecuador y el asesinato de Fernando Villavicencio.

En resumen, Serur tendrá que dejar Ecuador, aunque aún no se ha precisado una fecha para ello. No obstante, Cancillería recalcó que esto no significa romper las relaciones diplomáticas.

Este impasse diplomático se suma al lío con Jorge Glas, quien se encuentra en calidad de huésped en la sede diplomática de México en Quito.

El Gobierno pidió permiso para detenerlo, pero México rechazó la petición.

